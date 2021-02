Delbonis, Londero, Coria, Bagnis y Kicker debutan en el Córdoba Open

Los tenistas argentinos Federico Delbonis, Juan Ignacio Londero, Federico Coria, Facundo Bagnis y Nicolás Kicker debutarán hoy en el Córdoba Open, el ATP 250 que se juega en el Polo Deportivo Mario Alberto Kempes y dio inicio a la gira sudamericana sobre polvo de ladrillo.



La programación completa de la segunda jornada del certamen que tiene como máximo favorito a Diego Schwartzman es la siguiente:



. Cancha Central:



. A las 14.30



Federico Coria (Argentina) vs. Dominik Koepfer (Alemania)



. A continuación:



Facundo Bagnis (Argentina) vs. Nicolás Kicker (Argentina)



. No antes de las 18.30:



Juan Ignacio Londero (Argentina) vs. Albert Ramos Viñolas (España)



. A continuación:



Federico Delbonis (Argentina) vs. Pedro Sousa (Portugal)



. Cancha número 1:



. A las 14.30:



Hugo Dellien (Bolivia) vs. Marco Cecchinato (Italia)



. A continuación:



Andrej Martin (Eslovaquia) vs. Tomás Etcheverry (Argentina)



. A continuación:



Francisco Cerúndolo (Argentina) vs. Giancula Mager (Italia)



. A continuación:



Thiago Monteiro (Brasil) vs. Joao Menezes (Brasil)



. Cancha número 2:



. A las 14.30:



Roberto Carballes Baena (España) vs. Joao Sousa (Portugal)



. A continuación:



Juan Manuel Cerúndolo (Argentina) vs. Thiago Seyboth Wild (Brasil)



. A continuación:



Guillermo Durán (Argentina) y Andrés Molteni (Argentina) vs. Marcelo Demoliner (Brasil) y Santiago González (México).





El Córdoba Open consagró como campeones a Londero, nacido en Jesús María, en la edición de 2019, mientras que en la de 2020 alzó el título el chileno Cristian Garín.



En la actual edición el certamen repartirá 250 puntos para el ganador, 150 para el finalista, 90 para los semifinalistas, 45 para los cuartofinalistas y 20 para los que alcancen segunda ronda.



En cuando al dinero a repartir en total en premios será de 325.270 dólares, casi la mitad de la edición pasada.



Los encuentros se juegan todos en el predio aledaño al estadio Mario Alberto Kempes, que en esta oportunidad tiene reducida las tribunas, ya que no podrá asistir público y los pocos lugares disponibles son para los miembros de los staff que acompañan a los jugadores, debido a la pandemia de coronavirus.