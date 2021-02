Gran pelea entre la Hiena Barrios y el mendocino Jonathan Barros

Los ex campeones mundiales Jorge Rodrigo "La Hiena" Barrios y Jonathan Víctor Barros se enfrentarán mañana en el cierre del ciclo de boxeo veraniego en Villa Carlos Paz.



El choque entre estos dos pugilistas cercanos al retiro será el principal de una cartelera a desarrollarse sin público en el Estadio Arena Villa Carlos Paz, con televisación de Direct TV Sports desde las 23.



Esta será la cuarta pelea de Barrios, de 44 años, luego de la condena a tres años y siete meses de prisión por el "homicidio culposo" de la joven embarazada Yamila González, en enero de 2010 en Mar del Plata, por lo que estuvo detenido desde el 25 de noviembre de 2014 al 9 de febrero de 2017.



Tras salir en libertad, el tigrense reapareció el 14 de diciembre de 2018, venciendo por nocaut técnico en 8 rounds al brasileño Adailton De Jesús, y luego le ganó por puntos al puntano Esteban Stodulski, el 15 de junio de 2019, y al entrerriano Diego Cháves, el 28 de septiembre del mismo año.



Fiel a su estilo verborrágico, Barrios habló con el sitio de Arano Box, la empresa promotora de la velada. "Estoy preparado para pasarlo por arriba, no me preocupa la diferencia de edad, es solo un número cuando vos tenés un sueño. Nadie va a terminar con mi carrera, solamente yo. Busco la gloria, no tiene precio, es algo magnifico", subrayó.



El ex campeón superpluma OMB, nacido el 1 de agosto de 1976, llega a este combate con un palmarés de 53 victorias (36 ko), 4 derrotas y 1 empate.



Barros, de 37 años y un récord de 42 triunfos (22 ko), 7 derrotas y 1 empate, también fue campeón mundial, ya que ostentó el título pluma AMB.



El mendocino estuvo concentrado en Sampacho, Córdoba, con el equipo del ex campeón mundial Julio Pablo Chacón, y terminó la puesta a punto en su provincia,



Su último enfrentamiento fue el 20 de septiembre de 2019, cuando venció a Guillermo Osvaldo Soloppi en el Polideportivo Vicente Polimeni, de Las Heras.



Y en cuanto a su pelea con Barrios, manifestó en el mismo sitio de Arano Box: "lo tomo como un rival más. Sé que un triunfo me podría dar salida internacional, eso es lo que estoy buscando. Disfruto mucho lo que está ocasionando este enfrentamiento, nos alimenta la adrenalina. Es una motivación importante para cualquier deportista".



En el semifondo, el superliviano santafesino Emiliano Domínguez Rodríguez (32 años, 24-7-0, 10 ko) se medirá a 6 rounds con el mendocino Jonathan Joel Arena (26 años, 9-8-1, 3 ko),