Diego Díaz se "burló" de Falcioni, fue repudiado y tuvo que disculparse

Diego Díaz fue masivamente repudiado en las redes sociales luego de recrear un diálogo en el vestuario de Independiente, posterior a la derrota del lunes por la noche ante Lanús, imitando la voz de Julio Falcioni, que cambió de timbre después de una operación de cáncer de laringe a fines de 2017.

"A mí me cuentan que cuando terminó el partido el otro día, alguien entró al vestuario y levantó la voz sintiéndose obviamente con derecho, porque hace un tiempo que está en el club, lo agarró el entrenador y le dijo 'Acá no, ahora no'", dijo distorsionando su voz y, para muchos, faltándole el respeto al "Emperador".

Inmediatamente una ola de repudio fue creciendo ya que podría haber recreado los supuestos dichos de Falcioni sin la imitación. Incluso la cuenta oficial de Independiente se sumó. Este enojo de la gente con el periodista no es nuevo. La semana pasada, generó revuelo con una frase en relación al festejo de Esteban Andrada y el fallecimiento del Morro García.

Ante la situación, debió salir en sus redes sociales a expresar sus disculpas para el mencionado entrenador, así como también para el club que representa: "Quiero pedir disculpas a mi querido Julio Falcioni si se sintió ofendido por algo que dije hoy en mi programa y que no tuvo jamás la intención de burlarme de alguien a quien respeto y quiero profundamente".

Y agregó: "Hablé con él y le conté lo sucedido y me entendió (Hablé como lo hice tantas vecez, incluso mientras peleaba con lo que le ocurrió y él sabe todos los buenos deseos que tuve para con él). Mis disculpas extendidas a la CD de Independiente y a su gente".