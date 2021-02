La cruda revelación de la psicopedagoga de Dieguito Fernando sobre Maradona

Griselda Morel, la psicopedagoga del hijo menor de Diego Maradona, Dieguito Fernando, declaró ante la Justicia y, según precisiones de NA, contó los detalles de lo que observó en sus visitas con Verónica Ojeda tanto en la casa de Brandsen donde vivió el astro argentino, como en Tigre, donde pasó sus últimos días.

"Monona (la cocinera de Diego) nos empezó a contar que por ejemplo uno de los custodios, no dijo cuál, le pisaba las pastillas y se la ponía en la cerveza para que no joda de noche. Como Diego no dormía, hacía eso con las pastillas a demanda de Diego. Todo era demanda de Diego. Si Diego se levantaba a las 9 de la mañana y pedía cerveza se la daban", reveló.

A su vez, la especialista reveló que "el mes de septiembre u octubre, Diego estaba complicado con el tema del alcohol", porque "tomaba vino y cerveza". También contó el médico Leopoldo Luque les dijo "que tal vez Maradona tenía un poco de líquido en el cerebro" y que "al otro día Verónica se entera que Diego tenía un edema subdural".

Luego de la operación, el exfutbolista se instaló en una casa del barrio San Andrés, en Tigre y ella también estuvo allí acompañando a Dieguito Fernando. "Se quejaba que el baño estaba arriba y lo bañaban con una manguera. Ese día estaba bárbaro y nos cuenta que había echado al enfermero porque le había mangueado plata", sostuvo Morel.

Además recordó que en su última visita la salud del astro había deteriorado: "No quería recibir a nadie. Apenas lo pude ver y no se le veía la cara de tan hinchado que estaba", aseguró Morel y contó que le comentó este parecer al masajista que se encontraba allí, quien le contestó: "Sí, viste, porque no camina y puede hacer un edema cardiopulmonar y cagarse muriendo".