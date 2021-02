El golazo de Angileri y el conmovedor mensaje para el Morro García

River goleó anoche a Defensores de Pronunciamiento por 4 a 0 y avanzó en la Copa Argentina, competencia en la que se hace fuerte.

Más allá del resultado colectivo, el mendocino Fabrizio Angileri se llevó su propia foto tras convertir un golazo para decretar el 3 a 0 a favor del Millonario.

El ex Godoy Cruz sacó una volea espectacular de zurda desde afuera del área para desatar su primer grito de gol con la camiseta de River. Luego del partido, dejó una conmovedora dedicatoria al Morro García, con quien compartió plantel en el Tomba.

¡GOLAZO DE RIVER! Angileri convirtió el 3-0 ante el Depro, por 32avos de final de la #CopaArgentinaEnTyCSports pic.twitter.com/BQmEgSJPB3 — TyC Sports (@TyCSports) February 11, 2021

"Estoy muy contento de poder marcar mi primer gol en River, es importante para nosotros. Y este gol se lo dedico al Morro. Cuatro años compartí plantel con él, y me tomó por sorpresa lo que pasó. Cada vez que me pongo a pensar no lo puedo creer y que en paz descanse. Siempre vamos a estar recordándolo de la mejor manera. El fútbol argentino merece mayor contención", sostuvo luego del encuentro en diálogo con la prensa.

Y agregó con respecto al equipo: "Nosotros sabemos que en la Copa Argentina se dan batacazos. Queremos llegar lejos y mantener el liderazgo de la Copa y seguir por este camino. La idea es no cambiar tanto respecto a lo último que hicimos. Es importante mantener lo que hicimos en los años anteriores".