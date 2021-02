El desgarrador testimonio de Gonzalo, el hermano del Morro García

Gonzalo García, hermano del Morro, apareció en escena luego de los crudos dichos de su madre y conmovió a todos. Con una voz similar a la del delantero de Godoy Cruz, el charrúa no esquivó ningún tema, agradeció las muestras de cariño del pueblo bodeguero y dejó en claro que lo sucedido le genera muchas dudas.

"Agradecerle a la gente que le demostró cariño, amor. Fue muy emocionante y es el recuerdo que me traigo de Mendoza. Voy a volver porque esto no se terminó acá. Estoy seguro que él no quiso hacer esto, quería volver, estar con su hija, jugar en Nacional, él no quería esto. Voy a encontrar qué fue lo que pasó", dijo en diálogo con Radio Nihuil.

Gonzalo García antes de viajar a Uruguay.

En la misma línea, continuó: "Lo tengo claro, lo voy a buscar y lo voy a encontrar. Hay cosas que no están bien y la gente sabe. Todavía estoy cayendo de lo que pasó. Ayer pudo descansar en paz, pero a partir de hoy mi cabeza está en contener a la familia y buscar justicia para limpiar el nombre de mi hermano".

"No me van a dar la cara, nunca la dieron. Usaron a mi hermano, lo bastardearon, lo exprimieron y no me van a dar la cara. Pero los voy a encontrar y me van a tener que dan la cara. Si tendré que ir 50 veces, iré a Mendoza", agregó en clara referencia a los directivos de Godoy Cruz.

Además, recordó su última charla con Santiago y se quebró: "El miércoles hablé con él. Fue el clásico con Peñarol y jodíamos. Él quería estar y me mandó una foto que estaba con el short de Nacional para ver el partido. Esa es la última foto que tengo. Mi madre está destruida como estamos todos".

Claudia Correa.

"Estábamos en contacto permanente y mis vacaciones eran en Mendoza, o donde jugará mi hermano. Siempre tratamos de estar para acompañarlo. Sabíamos de su bajón, tratamos de ayudarlo como pudimos, con las herramientas que tuvimos al alcance pero no nos dimos cuenta que era tan grave porque él no lo demostraba. Siempre positivo", contó.

Y cerró: "Confío en la Justicia y espero que me llamen de nuevo. No estoy con contacto con la fiscal pero voy a buscar la manera para estar al tanto de todo. Estamos tratando de buscar fuerza para seguir adelante y lo próximo que vamos a hacer, es eso, ir hasta las últimas consecuencias".