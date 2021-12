Marcos Rojo, su revelación sobre el Consejo de Fútbol y un palito ¿para Gallardo?

Boca Juniors cerró un año complicado gritando campeón, al vencer a Talleres por 5 a 4 en la tanda de penales luego de igualar sin goles en los 90 minutos reglamentarios, y después de dar la vuelta olímpica el defensor Marcos Rojo habló y dejó varias perlitas, incluido un palo ¿para Marcelo Gallardo?

Después de quedarse con la Copa Argentina en Santiago del Estero, el zaguero dialogó con TyC Sports y allí reveló una charla que tuvo el Consejo de Fútbol, encabezado por Juan Román Riquelme, con los referentes del plantel antes de la gran final.

"Estuvo el Consejo anoche en el hotel, charlando con los capitanes, pidiendo que seamos unidos, que dentro de la cancha tenemos que ser como hermanos pase lo que pase afuera. Era un partido difícil y lo sacamos adelante", dijo.

En ese sentido, Marcos Rojo reconoció que se siente referente del plantel de Boca "por la edad, por la trayectoria", a la vez que agregó que "llegué al club y Román me lo hizo saber. Los compañeros me escuchan mucho, se apoyan en mí. Antes en la Selección con Masche y Leo era más fácil. Ahora hay que poner la cara y el pecho. Me siento muy cómodo en Boca, la estoy pasando muy bien".

Finalmente, el exdefensor del Manchester United aseguró que "tiene un sabor especial" ser campeón de la Copa Argentina habiendo dejado en el camino a River, y luego fue con los tapones de punta: "Una persona me llamó y me dijo que vaya a River, que iba a ganar todo. Creo que no ganó todo, porque acá ganamos nosotros".

Cuando le preguntaron si esa persona era Marcelo Gallardo, entrenador del Millonario. "No sé, no lo voy a decir", sentenció, tocándose la cara y aguantándose para no revelar quién lo llamó desde Núñez.