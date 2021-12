Arde Barcelona: el video del Kun Agüero que enfureció a los fanáticos culés

Sergio Agüero causó polémica en Barcelona. El argentino, que se encuentra de baja indefinida debido a sus problemas cardíacos, no pudo estar en el encuentro de Champions del conjunto azulgrana ante el Bayern de Múnich, y se viralizaron imágenes de sus vacaciones en Dubai que generaron malestar en los aficionados azulgranas.

El Kun, y su pareja Sofia Calzetti, se dedicaron a probar autos de alta gama y lo compartieron con sus seguidores. Se lo ve, primero, manejando una Ferrari y luego sobre un lujoso Bugatti. "Me acuerdo cuando aprendí a manejar un Duna y ahora un Bugatti, je. No entiendo nada", escribió el ex Independiente.

Estos posteos aumentaron el malestar de los culés ya que entienden que es una falta de compromiso de parte de Agüero, ya que en lugar de estar cerca de sus compañeros, decidió marcharse. Barcelona quedó eliminado a manos del Bayern. El cuadro bávaro goleó 3-0 a los dirigidos por Xavi Hernández y los dejó fuera de la máxima competición europea en fase de grupos.

Antes de viajar a los Emiratos Árabes, el Kun había revelado: "Por mi situación tengo que estar parado, tengo un prueba en enero. Por ahora no puedo hacer nada. Voy a intentar hacer algún trote, pero muy tranqui para ver qué onda. Por ahora no puedo hacer mucho más que estar al pedo”.