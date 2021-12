La terminante decisión que tomó Mauricio Pellegrino con Ricardo Centurión

Ricardo Centurión perdió mucho terreno en Vélez. El buen presente de Juan Martín Lucero y Cristian Tarragona, hizo que el ex Boca, a veces, no integre la lista de concentrados y se habla mucho de su futuro con la camiseta del Fortín. Ante esto, Mauricio Pellegrino habló al respecto y dejó en claro que no será tenido en cuenta.

"A él se le hizo muy difícil el semestre porque ha tenido pocas posibilidades. Yo le expliqué que en la mayoría de los casos yo veía compañeros que estaban muy bien y que el equipo estaba bien. Lo he hablado con él, de la posibilidad de que si seguía sin jugar buscara otro lugar para el próximo semestre, no puede seguir estando afuera", explicó.

Y agregó: "Se ha comportado siempre de manera educada, ha sido muy respetuoso de los compañeros a pesar de no jugar, y siendo un jugador que tiene mucho nombre y trayectoria. Que uno no tenga el rendimiento esperado cuando no juega es algo muy común. Es difícil sostener la mentalidad cuando uno no juega".

De esta manera, la decisión final de Vélez con Centurión será cederlo a algún equipo donde tenga más continuidad. En algún momento surgió el rumor de que Fernando Gago lo quería para Racing, club al que el Fortín está obligado a comprarle otro 10% del pase en 400 mil dólares, antes del 31 de diciembre.