Turismo Carretera: Mauricio Lambiris explotó con duras frases contra la ACTC

Mauricio Lambiris explotó de bronca contra la ACTC. El piloto uruguayo, llegó a San Juan como escolta de Mariano Werner y estaba haciendo todo lo que estaba a su alcance para ser campeón del Turismo Carretera, hasta que una polémica situación en pista lo dejó con las manos vacías. Ocurrió mientras lideraba la final, cuando Germán Todino lo golpeó y luego lo superó.

Cruzó la meta en el segundo lugar, con el auto dañado, y luego de hacer el reclamo correspondiente los comisarios decidieron que se trato de una situación de carrera. Esa determinación molestó al charrúa que habló al respecto y no se guardó nada: "Sin dudas que lo más importante fue el daño aerodinámico que se produjo, se hizo un agujero en la parte trasera y la carrocería tocó el neumático".

"Ellos dicen que existió el toque y que Germán es responsable, pero que eso no me perjudicó en la performance del auto, lo cual es absurdo. Les pedí a los Comisarios que fueran a revisar el auto y no lo hicieron. Cualquier persona, sepa o no de automovilismo, entiende que un auto como el que terminó el mío no puede estar en iguales condiciones que otro", agregó.

Y cerró: "Claramente hay un perjuicio. Lo más preocupante es que no se cumplió con el reglamento escrito. Fui a reclamar para que se cumpla el artículo que dice 'que un piloto que no esté en la Copa no puede perjudicar a uno que sí lo está'. El toque de Germán me perjudica y no me da la chance de defenderme. Nadie está por sobre el reglamento".