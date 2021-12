El sorpresivo anuncio de Matías Rossi que golpea al Turismo Carretera

Una de las principales novedades de la temporada 2022 del Turismo Carretera será el regreso de Matías Rossi, quien ingresa a la máxima categoría del automovilismo nacional con Toyota, que pasará a ser la quinta marca en un torneo históricamente dominado por Ford, Chevrolet, Dodge y Torino.

Pero además, como si con todo eso no bastara, el piloto de 37 años habló de su futuro e hizo un anuncio que nadie esperaba. "Me puedo retirar tranquilo, logré muchas cosas", comenzó diciendo en diálogo con El Territorio de Misiones.

Luego, Rossi explicó que "arranqué como profesional a los 19 años y tengo 37. Si lo comparo con Rubens Barrichello, que es mi compañero de equipo en Brasil, me quedan 10 años. Si me decís que me quedan 10 años, te digo que no, que me queda menos. Lo voy llevando día a día".

Aunque está en un gran momento profesional, representando al Toyota Gazoo Racing en dos países, tiene claro que quiere retirarse estando vigente. "Por la experiencia de mis colegas, tengo fresca en la memoria una frase: me gustaría dejar el automovilismo y no que el automovilismo me deje a mí", aseguró.

En ese sentido, consideró que "soy una persona muy competitiva, me gusta ir a ganar todos los fines de semana y no quiero dejar el automovilismo en una línea descendente. Eso es lo que pienso. Tal vez pienso un retiro más cerca de lo que creen".

"Empecé a los 11 años y pude desarrollar mi carrera como profesional como un medio de vida y eso ya me da satisfacción. Podía haber ganado más campeonatos, sí; podía haber ganado menos, sí. Pero hoy el balance me da positivo", concluyó Rossi, que el 13 de febrero regresará oficialmente al Turismo Carretera luego de su última participación, el 1 de diciembre de 2019 con un Ford del Donto Racing.