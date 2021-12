Un multicampeón con Boca se rindió ante Gallardo y cargó contra Battaglia

Pablo Migliore fue tendencia ayer, luego de que compartiera una picante historia en Instagram sobre el polémico presente que atraviesa Boca. El Loco siempre redobla la apuesta y, este viernes, sorprendió a todos llenando de elogios a Marcelo Gallardo y expresó el deseo que muchos fanáticos del Xeneize tienen: "Ojalá que se vaya de River. En algún momento se tiene que ir".

"En lo que es el fútbol uno se chicanea, pero cómo no lo voy a querer. No lo conozco como persona, pero como profesional me parece que hay que agarrar todos los años que estuvo en River, desde el primero hasta el último, anotar todo y mostrar como es una forma exitosa de hacer un proyecto", expresó.

Y siguió: "Todos los técnicos de acá de Argentina tiene que aprender de él y tienen que copiar su manera de trabajo, de llevar un grupo y a un club. Gallardo maneja River, lo maneja él. Eso es muy difícil. Es muy difícil estar en todo, le tenés que entregar la vida al club y él lo hizo. Hoy tiene sus frutos".

De paso, se refirió a Sebastián Battaglia e intentó ponerse por algunos segundos en su lugar. "A veces tener que tener más paciencia y pensar en los compañeros más sanguíneos que tenés. Hay que hablar con ellos para que no hagan nada, porque hay algunos que no les importa absolutamente nada y son capaces de meterle un bife en medio del vestuario", dijo.

Pero fue más allá con una fuerte reflexión: "Si el consejo arma el equipo, Battaglia se tiene que ir. Hay que respaldarse en el grupo para que te hagan saber que las cosas no están bien. Cuando dejas de participar en la ronda de mates, te das cuenta solo que te están apartando".