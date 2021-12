El covid azota al Dakar y un referente argentino se lo pierde tras dar positivo

Llegan malas noticias a días de comenzar el Rally Dakar. Luego de confirmarse que Franco Caimi no estará presente al no poder recuperarse de una lesión, se produjo la segunda baja para la legión argentina. Se trata de Jeremías González Ferioli quien encaraba el desafío de sumarse a la categoría Side by Side, tras un exitoso paso por los Quads.

El piloto cordobés anunció su deserción en las redes sociales luego de dar positivo el test de covid. "Di positivo de covid en uno de los últimos tests antes de viajar y no voy a poder estar en el @dakarrally", escribió en su cuenta de Instagram. De esta manera, el país pierde un potencial candidato a pelear por el top cinco de la competencia y desde ya se espera su pronta recuperación.

El caso del cordobés no es el único detectado hasta el momento en los días previos a la competencia. Giniel de Villiers pudo recuperarse a tiempo y estará en carrera, pero la motociclista Sara García se enteró la noticia una vez que arribó a tierras saudíes: "Llevo muchas horas encerrada en una habitación de hotel con la compañía de un gran nudo en el estómago y una palabra retumbando en mi cabeza: ‘positivo’".

"La PCR que me hice en el bivuac ha dado positivo; ¿cómo puede ser? Javi (NdeR: Javier Vega Puerta, su pareja) ha dado negativo y llevo las últimas semanas encerrada con él en casa y hasta ayer el protocolo era siete días de cuarentena y al acabarla, PCR para poder salir de país…", expresó.

El piloto neerlandés Erik van Loon, es otro de los que no será de la partida tras contagiarse el virus. Overdrive colocó en su lugar a un viejo conocido de Toyota, Bernhard ten Brinke, que este año estuvo alejado de las competencias. "No me he sentido mal, así que la noticia también llega como un rayo de la nada", reveló.