Mendocinos en el Dakar 2022: el ambicioso sueño de Juan Cruz Yacopini

A pocos días del Dakar 2022, Juan Cruz Yacopini -el piloto más joven de la provincia- se refirió a lo que será su segunda travesía junto a su padre, Alejandro. El hombre que defenderá la marca Toyota en el Rally más complejo del mundo, habló de las modificaciones que presentará su Hilux y reveló su gran sueño.

"Mi sueño es ser un referente y estar en el Top 5 del Dakar, aunque sé que tengo que esperar años", expresó y agregó: "Desde chiquito soñaba con correr el Dakar. Mi papá ya corrió nueve y todos los años, en el que él corría, resignamos las fiestas, porque por lo general él se estaba preparando y así lo viví yo hasta que se convirtió en mi aspiración suprema".

"Fue mi papá quién me inspiró, porque era verdaderamente un aficionado. Él comenzó con una camioneta que desarrolló él mismo y cuatro mecánicos, y ahí fue profesionalizándose. Me ayuda mucho y tengo muy en claro que en este Dakar voy a aprender. Puedo tener buenos resultados, pero no estoy en condiciones de pelear la punta", recordó.

Y siguió: "Al principio fue difícil, porque él no es copiloto. De hecho, fue siempre piloto, pero él quería ir al lado mío, enseñarme y compartir. En principio, cometimos errores, pero después mejoramos un montón. Tenemos errores mínimos y la convivencia es buena. Además es mi Main Sponsor, gracias a él puedo correr todo lo que corro. Sin el apoyo de mi familia, no podría hacerlo".

En esta oportunidad, Juan Cruz conducirá una Hilux de la categoría T1+, una versión mejorada que estrenó en Rally Internacional de Haíl: "Es un desarrollo que todavía fue homologado para esta edición. Es más ancha y tiene mejor suspensión (aumento en el recorrido de 280 mm a 350 mm). Aunque al principio fue difícil, ya encontré un ritmo más parejo y constante".

En relación a la mecánica, contará con un motor 3.5 biturbo V6, aunque el nuevo GR DKR Hilux T1 + presenta un par más bajo que su predecesor, así como ganancias en términos de peso del motor, aunque el peso total del automóvil se ha aumentado a 2.000 kg según las regulaciones. La potencia de esta mecánica será de 405 CV y 67,3 kgm de torque.

Para cerrar, reconoció que se encuentra enfocado en la carrera y no quiere dejar nada librado al azar por el sacrificio que hay detrás de esta compleja prueba: "Es el segundo que corro y no puedo hacer las cosas mal. Es una de las carreras más duras a las que me someto durante el año y el sacrificio que hago se recompensa con los buenos resultados. Vale la pena".