La frase de Chiquito Romero que enloqueció a todo el mundo Racing Club

Sergio Romero actual arquero del Venezia, recién ascendido a la Serie A, arribó en suelo argentino para pasar las fiestas junto a su familia. El ex jugador del Manchester United habló en TyC Sports y se animó a hablar de una posible vuelta a Racing Club, institución en la que tuvo su debut profesional.

"Nunca descarto volver a Racing. En los últimos dos años, nadie se ha comunicado conmigo. Estoy tranquilo y contento en un club que quiere hacer cosas importantes. Todavía me quedan cinco meses de contrato y veremos qué pasa en mayo”, manifestó el ex arquero de la Selección argentina.

Sobre el gran año de la Selección con la obtención de la Copa América, expresó: “Desde años anteriores, la Selección Argentina siempre ha sido candidata. Los muchachos lo han hecho bien el último año. Han logrado la Copa América, que era muy deseada por todos los argentinos. Ahora, ya tienen la clasificación asegurada a Qatar 2022". Y agregó: "Seguramente, van a formar el grupo para el Mundial. Nosotros estaremos de afuera ayudando, colaborando o dando batalla para ganar un lugar”.

Para finalizar, el héroe de la tanda de penales ante Holanda, por la semifinal del Mundial de Brasil 2014, le dejó un duro mensaje al Manchester United: “He tenido muchas chances de irme a jugar a varios clubes y no me dejaron salir. Eso fue algo muy duro porque estaba acostumbrado a ir, mínimamente, al banco de suplentes en los últimos años. Cuando te quieren tantos clubes y no podés ir, es difícil”.