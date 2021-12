¿Se suma al cuerpo técnico de la Selección? Roberto Ayala se refirió al retiro del Kun y las posibilidades de ir a Qatar

El ex defensor central de la Albiceleste enfrentó los micrófonos y habló de todo. "Aún no hemos pensado nada, no se si el técnico tiene pensado pero se charlará y en un futuro veremos qué decidimos hacer", expresó.