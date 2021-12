La noticia sobre Novak Djokovic que mantiene en vilo al primer Grand Slam del año

El primer Grand Slam del año se disputará en tierras australianas del lunes 17 de enero al domingo 30 del mismo mes, en el Melbourne Park. Craig Tiley, director del Abierto de Australia, confirmó hace algunas semanas que desde la organización solamente permitirán la participación de tenistas que estén vacunados contra el COVID-19.

"Si Novak viene a Melbourne, deberá estar vacunado o bien presentar una exención médica", expresó Tiley en declaraciones a la BBC Sports y el periódico deportivo español AS. Esto con respecto a que el serbio se mostró en contra de las vacunas durante todo el 2020 y aún no confirma si ya recibió alguna dosis o no.

Djokovic partirá como el máximo favorito seguido por el ruso Daniil Medvedev (2), el alemán Alexander Zverev (3), el griego Stefanos Tsitsipas (4), el ruso Andrey Rublev (5), el italiano Matteo Berrettini (7), el noruego Casper Ruud (8), el polaco Hubert Hurcakz (9) y el italiano Jannik Sinner (10).

Novak, junto a Rafael Nadal (quien contrajo Coronavirus y su participación está en duda) y al suizo Roger Federer (quien no estará en Australia) poseen el récord de títulos de Grand Slam con 20 trofeos cada uno. El serbio de 34 años y nueve veces campeón en esta tierra(las tres últimas en forma consecutiva), buscará ser el tenista más ganador en los Grand Slam.