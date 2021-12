El anuncio de Diego Flores que llena de ilusión a todo Godoy Cruz

Luego de la derrota con Racing, que marcó el final de la temporada para Godoy Cruz, aparecieron rumores sobre una posible salida de Diego Flores y que existían mucha tensión con los directivos bodegueros. Sin embargo, este lunes, el Traductor rompió el silencio y acalló todas las versiones que causaron preocupación en el pueblo bodeguero.

"Hubo mucho rumor raro, inexacto. No habrán chequeado la fuente o habrá habido alguna persona que ha intentado desestabilizar. La única realidad es que el equipo está bárbaro, hicimos una gran base en estos tres meses Quizás a nivel resultado al final del torneo no fue lo que buscábamos, pero a nivel rendimiento la cosecha de puntos que hicimos fue muy buena", expresó.

Diego Flores y Eduardo Larghi.

Y siguió: "Han dado muchas versiones con muchos errores en los datos. La única verdad es que va a haber un cambio de preparador físico. No va a seguir con nosotros Eduardo Larghi, el cual es un excelente profesional y una excelente persona. Por diferentes razones terminamos tomando esta decisión y se va a sumar con nosotros Franco Bianchi".

"Después hubo rumores de que se iba otro ayudante, pero son mentiras porque es un grupo muy solido que venimos trabajando de hace mucho. La comunión con los jugadores, cuerpo técnico y la dirigencia es más que buena”, agregó en la misma línea. Luego, en la entrevista brindada a TyC Sports se refirió a los rumores que lo vincularon con Talleres y fue tajante.

"Tengo contrato con Godoy Cruz hasta 2022. Es un halago siempre que clubes de Primera hayan venido a contactarnos, pero mi compromiso es con el club que me ha dado esta gran oportunidad, que me da todas las condiciones, que en los buenos y en los malos momentos he sentido un gran respaldo y estamos trabajando codo a codo para tener un gran año", cerró.