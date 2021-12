Turismo Carretera: el desafiante aviso de Matías Rossi tras presentar el Camry

Matías Rossi vuelve al Turismo Carretera y lo hace para encabezar un ambicioso proyecto de Toyota. El piloto de Del Viso se mostró confiado y feliz por el desafío, dejó en claro que vuelve para "ganar carreras y campeonatos" y agregó: "Pero también disfruto de un nuevo proceso, me motiva formar parte del desarrollo del Camry. Este es un proyecto a largo plazo".

De igual manera, reconoció: "No sabemos si de entrada va a estar bien o tendrán que modificarlo, seguramente tengan que hacerle cambios Pero lo cierto es que los TC actuales tampoco tienen mucho que ver con los originales de la década del ’70. Son prototipos diferentes, y dentro de esa adecuación que se hizo con las otras marcas también se hizo con el Camry".

"La llegada de Toyota va a marcar un quiebre. No creo que este sea el final de la historia, imagino más cambios. No sé de qué envergadura, pero sí creo que hay un antes y un después. Así como digo que no me imaginaba la llegada de un nuevo modelo, tampoco me imagino a los TC actuales corriendo toda la vida. El inicio de esa transformación es este", avisó.

Y, en diálogo con Solo TC, cerró: "En mis planes estaba la idea de volver. Sí era difícil pensar de qué manera, eso es real. Pero cuando Daniel Herrero me comentó que había alguna posibilidad, pensé que iba a ser muy difícil porque es esta es una categoría muy tradicionalista. Y cuando se oficializó dije ‘volvemos’, y se hizo realidad".

Matías Rossi debutó en el año 2003 en la máxima y en total disputó 259 carreras, consiguió 25 victorias (22 con Chevrolet y 3 con Ford), 59 podios, 63 series y 38 pole position. La única corona que posee la ganó en 2014 con un Chevrolet.