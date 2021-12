Revelan detalles de cómo vivió el Kun Agüero los días previos a su retiro

Pasan las horas y siguen apareciendo revelación sobre Sergio Agüero. Tras los cientos de mensajes brindándole apoyo, José Álvarez Haya contó cómo vivió el Kun los momentos previos a anunciar su retiro, y también la incertidumbre cuando nadie sabía lo que tenía y si podía volver a jugar al fútbol. El periodista de El Chiringuito habló a corazón abierto y conteniendo la emoción.

"Estaba viendo el partido y suelo hablar con él después del partido. Ese día fue raro, no entendíamos nada. No sabíamos que pasaba, se metió en el vestuario y no contestaba los mensajes. Llamé a su hermano y fue un momento de incertidumbre, susto, íbamos sabiendo que no era una lesión normal", detalló.

Y, conteniendo la emoción, agregó: "Luego los días en el hospital, donde tampoco decían nada claro. La familia está muy unida a él, siempre lo ha estado. Hablé ayer con él, hablé hoy. Me ha dicho que ha sido muy difícil y sé que está roto, lo sigo viendo así. Pero es muy grande, muy fuerte y va triunfar en lo que sea".

Álvarez, además, contó que Agüero quería jugar en el Real Madrid y confesó que todavía no decide donde va a vivir. "Estoy convenciéndole para que se quede en España que se vive muy bien...", contó entre risas. Luego de su relato, el Kun apareció en escena para enviar un saludo que conmovió a los integrantes del popular programa televisivo.