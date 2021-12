Las emotivas palabras del presidente del Barcelona, Joan Laporta, por el retiro del Kun Agüero

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, acompañó al delantero argentino Sergio Kun Agüero en el anuncio de su retiro como futbolista profesional y, luego de las palabras del exgoleador del Manchester City, le dedicó un breve pero emotivo discurso.

"Sergio, nos hemos quedado con las ganas en el Barça, pero pensamos que has tomado la decisión correcta y tienes nuestro apoyo en todo lo que necesites referente a esta cuestión, ya lo sabes", comenzó diciendo el mandamás del Blaugrana.

"Has sido un jugador de reconocimiento mundial, un goleador nato reconocido en todo el mundo y yo creo que lo que has sembrado, que ha sido mucho no sólo por tu talento futbolístico sino por tu amistad, tu simpatía, por tu forma de ser", agregó Laporta.

"Lo vimos desde el primer día que llegaste al Barça, que nos hubiera gustado que llegaras antes, cuando jugabas en el Atlético de Madrid, eras la envidia de todos los Culés", reconoció.

Finalmente, Laporta aseguró que "lo que has sembrado, seguro que vas a recoger los frutos en esta nueva etapa que se inicia, que estoy convencido que también será exitosa".