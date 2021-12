La noticia sobre Rafael Nadal que festeja el mundo del tenis a pocas semanas del inicio de una nueva temporada

Luego de quedar eliminado tempranamente del torneo de Washington a inicios del mes de agosto, Rafael Nadal saltará nuevamente a las canchas. El escenario elegido es un torneo exhibición en Abu Dhabi entre el 16 a 18 de diciembre. posteriormente verá acción en el ATP 250 de Melbourne, que se disputará del 4 al 9 de enero de 2022. El español dejó atrás la lesión que lo tuvo a maltraer en su pie izquierdo y se prepara con todo para el Abierto de Australia.

Hoy, luego de cuatro meses de inactividad, el español se ubica en el sexto lugar del Ranking Mundial del ATP. A inicios de semana se conoció que Nadal forma parte de la la lista de tenistas que dirán presentes en el Australian Open, que se disputará del 17 al 30 de enero del próximo año.

El ex número de uno del mundo no ve la hora de finalizar un mal 2021. Solamente se coronó campeón del ATP 500 de Barcelona y del Masters 1000 de Roma. No pudo dar el presente en el Abierto de Australia, el Masters 1000 de Montecarlo y Madrid, Roland Garros, los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, Wimbledon, US Open y tampoco pudo decir presente en las ATP Finals, donde se reúnen los ocho mejores tenistas del año.

Junto al suizo Roger Federer y el serbio Nova Djokoivc son los tres tenistas que más títulos de Grand Slam contienen en sus vitrinas, con 20 en total. "Abu Dhabi es un lugar especial para mí, un lugar donde he estado muchas veces y donde comencé mis temporadas en muchas ocasiones", expresó Nadal.