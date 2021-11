La terminante frase de Xavi sobre Messi tras asumir en Barcelona

Este lunes Barcelona recuperó uno de sus grandes leyendas. Xavi asumió como nuevo entrenador del conjunto culé y en su primera conferencia ilusionó a todos con su claridad para responder sobre el presente de un club que no atraviesa su mejor momento deportivo en LaLiga. Pero, como era de esperar, le preguntaron sobre la salida de Lionel Messi y fue terminante.

"Le deseo lo mejor, es el mejor jugador de la historia del club, pero ya no está, tenemos los jugadores que tenemos y hay que trabajar con ellos. Leo ya no está. Sí, me he quedado con ganas de entrenarle, pero lo mismo me pasa con Ronaldinho y (Samuel) Eto'o", expresó y reveló que el astro argentino se comunicó para felicitarlo.

"Tengo una gran amistad con Messi, me ha mandado un mensaje, hemos bromeado y me ha deseado suerte", contó. Al nuevo técnico del Barça le toca preparar el que será el nuevo proyecto azulgrana post-Messi. Es el gran reto que tiene, preparar un equipo que pueda competir con los más grandes ya sin la figura del argentino.

"El desgaste será tremendo y la presión muy bestia. El objetivo es reflotar la nave del barcelonismo, disfrutar y ganar. El Barça es mi casa y tengo muchas ganas de afrontar este reto", cerró.