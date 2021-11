Barcelona se revoluciona con el comienzo de Xavi Hernández

Las nuevas etapas suelen venir acompañadas de buenas intenciones, de certezas y dudas, de ganas de cambiar las cosas y, por encima de cualquier cosa, de ilusión. El regreso de Xavi Hernández al Camp Nou ha sido agua de mayo para un iluso barcelonismo que solo pedía a Joan Laporta una pequeña razón a la que agarrarse para esbozar algo parecido a una sonrisa tras mucho meses de decepciones. Demasiadas decepciones. La vuelta a casa como técnico del egarense ha generado mucha expectación y ha esperanzado a la afición como nada ni nadie lo hacía desde hace mucho tiempo. Demasiado tiempo.

El segundo movimiento de la ópera de Xavi en el Camp Nou vivirá sus primeros compases este lunes. Tras jugar 767 partidos y ganar 25 títulos con el conjunto azulgrana durante su etapa como jugador, el de Terrassa iniciará una nueva aventura en el templo culé, ahora en los banquillos, para recoger metafóricamente el relevo futbolístico de Pep Guardiola y Luis Enrique e intentar perfeccionar el estilo que, desde que lo propuso y presentó Johan Cruyff, ha monopolizado las épocas gloriosas de la entidad. Aunque el juego y los resultados serán los que determinarán el éxito de la ambiciosa misión, el legendario centrocampista de la Masia tiene todos los ingredientes para preparar un sabroso cóctel que revitalice al Barça y vuelva a ceder protagonismo absoluto al balón.

No cabe duda de que Xavi tiene muchísimo trabajo por delante. Y de que no lo tendrá fácil, pues llega a media temporada y para liderar un proyecto que no ha diseñado. Como mínimo, contará con las dos semanas del parón de selecciones para empezar a implantar su idea, que evidentemente requerirá paciencia y margen temporal amplio. Aunque no tendrá a su disposición ni a los internacionales (Jordi Alba, Busquets, Gavi, Coutinho, Araujo, Ter Stegen, De Jong, Memphis, Lenglet y Demir) ni a los lesionados (Sergi Roberto, Dest, Piqué, Pedri, Dembélé, Braithwaite, Agüero, Ansu Fati, Eric Garcia y Nico), este martes mismo iniciará a las 11.00 horas la preparación de su estreno, previsto para el 20 de noviembre contra el Espanyol.

“Entrenaremos con mucha exigencia y competiremos bien”, fue la declaración de intenciones de Xavi instantes después de aterrizar en Barcelona procedente de Doha el pasado sábado, tras unos agotadores días en los que las negociaciones con el Al-Sadd se complicaron y alargaron mucho más de lo esperado. Con solo una frase, el nuevo entrenador azulgrana sentó las bases del plan que procurará trazar para que el club vuelva a ser respetado en todos los sentidos, pero sobre todo a nivel deportivo. Las cosas irán mejor o peor, pero el equipo volverá a tener un míster que no negociará la filosofía y su admirada forma de entender el fútbol. Los dos últimos inquilinos del banquillo culé, Quique Setién y Ronald Koeman, no convencieron ni por el juego ni por los resultados. Llega el momento de volver a cambiar la historia: si el qué no alcanza la excelencia, que por lo menos lo haga el cómo. Empieza una nueva era. Comienza la era de Xavi Hernández.