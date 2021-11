Una locura: la exorbitante cifra que recaudaron Canelo y Plant por su pelea en Las Vegas

El MGM Grand Garden Arena de Las Vegas vivió una fiesta este sábado que tuvo como corolario el combate en el que el mexicano Saúl Canelo Álvarez unificó los cuatro títulos de peso súper mediano al vencer por nocaut al estadounidense Caleb Plant, y ambos se llevaron un jugoso botín por la pelea.

Como cada vez que hay un combate internacional de este nivel, hubo mucha plata en juego. Millones de dólares. Y este no fue la excepción, con una clara diferencia en favor del mexicano, ya que ponía en juego tres coronas (CMB, AMB y OMB), mientras que el estadounidense se jugaba el cinturón de la FIB.

Según informó la agencia de noticias EFE, solo por pelear Canelo Álvarez se llevó 40 millones de dólares, mientras que Caleb Plant se hizo con 10 millones de dólares. Sin embargo, esos números se vieron incrementados y sólo son un piso de lo que ganaron ambos.

Es que además de lo firmado por contrato, hay que sumar un porcentaje de los ingresos que generó el combate por el Pay Per View de la televisación internacional, cifra que aún no ha trascendido pero que no será menos.

Así, aunque la gloria deportiva fue para Álvarez, quien se convirtió en el primero de los súper medianos en unificar los cuatro cinturones, en términos económicos los dos se llevaron su premio y podrán disfrutarlo a lo grande.