Siguen los dolores de cabeza para el Kun Agüero

El pasado 30 de octubre, en lo que fue empate del Barcelona ante Alavés 1-1 en el marco de la fecha 12 de la Liga Santander, Sergio Agüero debió ser reemplazado a minutos de finalizar la primera etapa. El Kun se tomó del pecho, el encuentro se detuvo y tuvo que ser reemplazado. Los estudios pertinentes arrojaron que sufrió una arritmia que lo alejará de las canchas en lo que queda del año.

A esta pésima noticia de no poder jugar mínimamente hasta febrero de 2022 se le suma que el ex jugador de Independiente de Avellaneda tiene prohibido realizar actividad física en los próximos 90 días, lo cual significa que no podrá, bajo ningún punto de vista, entrenar.

Este jueves Agüero recibió el alta médica y, tras cuatro días de internación e interminables chequeos médicos, pudo regresar a la comodidad de su hogar. Allí se tomó el tiempo para grabar un video que fue publicado en las redes oficiales del Barcelona: "Hola cules, quería mandarle un abrazo a todos, gracias por sus mensajes de ánimo y el apoyo. Así que nada, esperar por un tiempo y tener novedades. Les mando un abrazo a todos".

Con este panorama, el Kun, que corría con muchas posibilidades de ser convocado a la doble fecha de Eliminatorias (ante Uruguay y Brasil), pone en riesgo su participación en el próximo mundial de Qatar 2022, a disputarse entre lo meses de noviembre y diciembre. Daniel Martínez y Matías Muglia, médicos de la Selección argentina, viajaron a Europa para encontrarse con el jugador.

Dada esta baja, el elenco español busca un reemplazante para la ofensiva del equipo, que aún no cuenta con DT confirmado. Dani Olmo, volante español que se desempeña en el Leipzig y Rahhem Sterling, extremo izquierdo inglés que juega en el Manchester City serían los principales apuntados por la dirigencia del Blaugrana.