Turismo Carretera: el anuncio del Gurí Martínez que revoluciona a los hinchas de Ford

El próximo fin de semana se definirá la Copa de Oro del Turismo Carretera, en San Juan, y son muchos los equipos que empiezan a confirmar cómo será el 2022. Uno de los más populares de la categoría es el que comanda Omar Martínez. El entrerriano, luego de cerrar la temporada de TC PickUp, realizó un anuncio que alegrará a los hinchas de Ford.

"La idea es estar", expresó el Gurí, dejando en claro que seguirá acelerando un año más en esa especialidad, y agregó: "También quiero que se sume Agustín (su hijo), falta hablar con Fede Pérez y con un piloto para la Ranger que tengo ahora yo". Además se refirió a cómo estará conformado su equipo de TC y expresó el deseo de contar con un piloto top.

La Ranger del Gurí.

"De Benedictis no está confirmado pero estamos charlando, avanzado muchísimo. Faltan detalles y creo que nos vamos a poner de acuerdo. Está confirmado Damián Marquel, Ayrton Londero con el Torino que corría Carlitos Okulovich y Agustín en el TC Pista", contó y respondió sobre la posible llegada de Facundo Ardusso: "Dependerá de si quiere correr un Ford".

"Siempre nos gustó que corra en el equipo pero lo veo un poco lejano y más de cuatro autos no queremos hacer", siguió y puso en duda la continuidad de la estructura en el TC Mouras: "No tengo nada confirmado pero, en un 90% con charlas pendientes, es probable que no estemos en esa categoría".