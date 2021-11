Ledesma, durísimo contra dos periodistas luego de la humillante derrota de Los Pumas

Los Pumas cayeron este domingo por 53 a 7 ante Irlanda y cerraron un pésimo año en el que apenas ganaron tres partidos, ante Gales sin sus figuras, Rumania e Italia, empataron otro ante Gales y perdieron los ocho restantes, por lo que luego del partido jugado en el Aviva Stadium a Mario Ledesma le consultaron sobre su continuidad.

Y al head coach de Argentina no le gustó nada. "Si mañana los dirigentes tienen que tomar una decisión, es parte de mi trabajo", fue lo primero que respondió Ledesma, pero ante la insistencia, ya que cuatro periodistas le mencionaron el tema, aseguró que las consultas eran de "mal gusto".

"No me parece hablar de eso ahora y menos en este contexto, en una conferencia de prensa luego de un partido. En tal caso si los dirigentes me plantean algo, lo veremos", dijo el entrenador, quien además disparó que "no sé a cuánta gente le interesa hasta cuándo dura mi contrato ni qué objetivos tiene. Si tiene objetivos y se cumplieron, si mañana los dirigentes deciden tomar una decisión es parte del trabajo".

Los periodistas argentinos accedieron a la conferencia a través de Zoom y cuando el mismo fue deshabilitado, Ledesma aprovechó para cargar contra dos de ellos, algo que tomaron las cámaras de la transmisión oficial irlandesa.

"Estos...", dijo el DT señalando la pantalla y buscando complicidad con el capitán Julián Montoya, quien agregó "aparecieron ahora". "Aparecieron ahora, Alejo Miranda y Sergio Stuart no aparecieron...", agregó Ledesma en referencia a los periodistas de La Nación y Olé, respectivamente.