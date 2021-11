Irlanda le dio una paliza a Los Pumas en el cierre de la gira europea

La Selección argentina de rugby, Los Pumas, cerró este domingo su gira por Europa con una durísima derrota ante Irlanda, que se impuso por 53 a 7 en el Aviva Stadium para cerrar con saldo negativo no sólo la travesía por el Viejo Continente, sino también el año del equipo de Mario Ledesma.

Se terminó el último encuentro del año para @lospumas, con caída en Dublín ante Irlanda.#VamosLosPumas #VamosArgentina pic.twitter.com/e1d8OEOgON — Los Pumas (@lospumas) November 21, 2021

Argentina se vuelve de Europa con dos derrotas, ante Francia e Irlanda, y una sola victoria frente a Italia. Además, el balance final del año también es negativo: tes victorias, un empate y ocho caídas.

El equipo del Trébol, envalentonado después de vencer la semana pasada a los todopoderosos All Blacks, fue tremendamente superior a Los Pumas. El try de Mateo Carreras, convertido por Emiliano Boffelli, para comenzar ganando con apenas tres minutos de juego, fue sólo un espejismo.

A partir de allí, Irlanda mandó y controló prácticamente a su antojo. Antes de la media hora ya lideraba por 17-7 gracias a dos ensayos de Josh van der Flier y Andrew Porter y al acierto en los tiros a palos de Joey Carbery, intratable con lo spies. Otra marca de Caelan Doris mandó el partido al descanso con un concluyente 24-7.

En la segunda parte, otro try de Van der Flier terminó con cualquier esperanza de remontada de Argentina, que tuvo problemas disciplinarios, incluso una roja a Tomás Lavanini. La fiesta del cuadro de Andy Farrell terminó con nuevas marcas de Dan Sheehan, Cian Healy y Tadhg Beirne.

Síntesis - Irlanda 57-3 Argentina

Irlanda: 1- Andrew Porter, 2- Rónan Kelleher, 3- Tadhg Furlong, 4- Ryan Baird, 5- James Ryan (c), 6- Peter O´Mahony, 7- Josh van der Flier, 8- Caelan Doris, 9 Conor Murray, 10- Joey Carbery, 11- James Lowe, 12- Robbie Henshaw, 13- Gary Ringrose, 14- Robert Baloucoune, 15- Hugo Keenan. Head coach: Andy Farrell.

Suplentes: 16- Dan Sheehan, 17- Cian Healy, 18- Tom O’Toole,19- Tadhg Beirne, 20- Iain Henderson, 21- Craig Casey, 22- Harry Byrne, 23. Keith Earls.

Argentina: 1- Thomas Gallo, 2- Julián Montoya (C), 3- Francisco Gómez Kodela, 4- Guido Petti, 5- Tomás Lavanini, 6- Santiago Grondona, 7- Marcos Kremer, 8- Pablo Matera, 9- Tomás Cubelli, 10- Santiago Carreras, 11- Mateo Carreras, 12- Jerónimo de la Fuente, 13- Matías Moroni, 14- Lucio Cinti, 15- Emiliano Boffelli. Head coach: Mario Ledesma.

Suplentes: 16- Facundo Bosch, 17- Ignacio Calles, 18- Eduardo Bello, 19- Lucas Paulos, 20- Facundo Isa, 21- Gonzalo Bertranou, 22- Nicolás Sánchez, 23- Facundo Cordero.

Tantos en el primer tiempo: 2´ Try de Mateo Carreras y conversión de Emiliano Boffelli (LP), 6´ Penal de Joey Carbery (I), 10´ Try Ronan Kelleher y conversión de Joey Carbery (I), 23´ Try de Andrew Porter y conversión de Joey Carbery (I), 37´ Caelan Doris y conversión de Joey Carbery (I).

Tantos en el segundo tiempo: 48´ Penal de Joey Carbery, 57´ Try de Josh van der Flier y conversión de Joey Carbery (I), 66´ Try de Dan Sheehan y conversión de Joey Carbery (I), 72´ Try de Cian Healy y conversión de Joey Carbery (I), 75´ Try de Ryan Baird (I).

Tarjetas: 48´ amarilla para Pablo Matera (LP), 59´ roja para Tomás Lavannini (LP).

Estadio: Aviva Stadium.