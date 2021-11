La experiencia del rugbier argentino que jugó con España ante Fiji

Andrés Alvarado, pilar de gran tamaño, hace como 6 años emigró a España y luego de pasar por un par de clubes, hoy lo hace en El Salvador de Vallladolid e integra el combinado regional de Castilla y León Iberians que disputa la Rugby Europe Super Cup.

Hace unos meses debutó con el seleccionado de España ante Uruguay en un amistoso y hace unos días le tocó enfrentar a Fiji, un seleccionado duro y acostumbrado a jugar con las grandes selecciones mundiales. El pilar argentino nos fué contando cómo fue su proceso de selección hasta llegar al partido con los Isleños. " Hay varios argentinos en el seleccionado, 6 o 7 y luego de jugar ante Uruguay he sido convocado a las Concentraciones de este año pero no había quedado en la lista final para algunos partidos".

" Finalmente me convocaron para el encuentro ante Fiji y pude jugar, fue una experiencia increíble, es un equipo de primer nivel, se imponen por el tamaño y con el tipo de juego que tienen, tienen varios jugadore que actúan en el Top 14 francés, la verdad que fue un día que no me voy a olvidar jamás".

" Si bien perdimos 13-43 , en le primer tiempo ibamo arriba nosotros 13 a 12 pero en la segunda parte Fiji mostró todo su poderío físico y su juego mas dinámico".

Le preguntamos al ex jugador de la URC sI España tiene chances de clasificar al Mundial de Francia 2023 y nos contestó "Se está jugando el 6 Naciones B, lo hicimos ante Rusia pero no fuí convocado, nos queda un partido contra Holanda y el año que viene se disputa las revanchas ante Georgia, Rusia, Rumania,Portugal y Holanda. luego de eso se definirá la clasificación. Yo disfrutando cada vez que me convocan".

" Sería un gran avance para el rugby español volver a jugar un Mundial, solo lo ha hecho una vez, tengo el apoyo de mi club,de mi mujer y se que es difícil lograr la clasificación pero España lo puede lograr" " Ya vencimos a Rusia, logramos cinco puntos y después tenemos que ver si perdemos con Georgia, uno de los mas complicados, habrá que sacar cuentas, hasta hay repechaje por si nos llegase a tocar".

Para terminar el ex Liceo dijo que " Tengo 32 años, me siento muy pleno, he alcanzado madurez pero uno se va poniendo mayor y no sabe hasta cuando podrá jugar, por lo tanto disfruto todas las experiencias que me va presentando el rugby".