La frase de Laporta sobre Messi que sacude Barcelona y retumba en París

Este miércoles, Dani Alves fue presentado oficialmente en Barcelona y el presidente de la institución, Joan Laporta, estuvo presente en el acto donde respondió muchas preguntas aunque una de ellas generó una verdadera revolución. Un periodista le consultó sobre la posible vuelta de Lionel Messi, y Andrés Iniesta, y sus dichos recorren el mundo.

"No lo descarto", sentenció. "Ha sucedido con Dani. Y le quiero agradecer porque ha visto la situación del club y quiere venir a ayudar. También le agradezco que haya hecho un esfuerzo económico. Vamos a revertir esta situación, pero que ahora haya hecho este esfuerzo es de agradecer. Son personas que han hecho grande este club", agregó.

"Messi e Iniesta son espectaculares, no puedo predecir el futuro, todavía están jugando, pero han hecho grande al club, los tenemos siempre en mente, aunque ahora tienen contrato en vigor con otros clubes y hay que respetarlo, pero en la vida nunca se sabe". Preguntado también Alves por un posible regreso de Leo al club, el lateral brasileño tampoco dudó.

"¿Qué digo? Si me das un par de horas, lo voy a buscar. Es lo más grande que he podido ver y tener como compañero. A los grandes siempre se los echa de menos. Sería increíble poder verlo aquí otra vez. Infelizmente no puede estar aquí. Yo animaría a todos los exjugadores a volver como aquí no se está en ningún lado", apuntó.