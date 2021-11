La emotiva carta despedida de Fontana para Ortelli que conmovió al Turismo Carretera

Norberto Fontana y Guillermo Ortelli forjaron una gran amistad en el automovilismo, ya que se iniciaron juntos en el karting y desde muy chicos compartieron su pasión por los fierros, por eso el arrecifeño decidió escribirle una emotiva carta tras el anuncio de su retiro, la cual publicó en su cuenta de Instagram y conmovió al Turismo Carretera.

"Querido amigo Guillermo Ortelli: un placer haber compartido tantos años corriendo juntos, aprendiendo uno del otro. Recuerdo que arrancamos juntos en Karting allá por el 89, vos con 16 años y yo con 14, el viejo Ortelli y el viejo Fontana se gastaban todo para darnos el mejor Karting, que lindas épocas", comenzó diciendo.

"Hicimos juntos, Karting y Fórmula Renault. Luego de esto vos seguiste acá en Argentina, conquistando victorias en distintas categorías y campeonatos, yo por Europa conquistando victorias y campeonatos en categorías de Fórmula", prosiguió.

Finalmente, Fontana escribió que "parece mentira que ya no te voy a tener ahí en el rueda a rueda, pero haciendo un resumen tan mal no nos fue, vos con 7 campeonatos de TC y yo pude llegar a la F1 y ganar algunos Campeonatos de Fórmula. Y pensar que corríamos en la tierra en Arroyo Dulce, Arrecifes, Ramallo, Chacabuco, etc etc. Bueno amigo, te mando un fuerte abrazo, te deseo todo lo mejor en lo que viene y sabés que para mi fuiste un pilotazo, pero sobre todo una gran persona y un amigo que me dio el Automovilismo".