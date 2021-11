La picante indirecta de Nadal para Djokovic que retumba en el mundo del tenis

El tenista español Rafael Nadal ya tiene la mente puesta en la temporada 2022, la cual estará marcada por las restricciones que tendrán los tenistas que no se hayan vacunado contra el coronavirus, ya que el primer Grand Slam del año será en Australia y en dicho país aún no definen si dejarán entrar a los no inmunizados y, si lo permiten, deberán cumplir con estrictas cuarentenas que afectarán sus movimientos.

Por eso, el serbio Novak Djokovic se está planteando si acudirá a la cita australiana. Nole, actual número uno del mundo, no ha informado si está vacunado y siempre elude el tema cuando le preguntan, con el argumento de que se trata de una decisión personal.

En ese sentido se expresó Rafa Nadal, en el Marca Sport Weekend, sin mencionar a Djokovic pero mostrando una postura totalmente opuesta y lanzando una indirecta para el serbio, que por ahora tiene la mente puesta en el Torneo de Maestros que comenzó este domingo en Turín.

"Entiendo que hay gente que no se quiera vacunar, pero me parece una postura un poco egoísta", lanzó el manacorí, y agregó que "hemos sufrido mucho. No sabemos al cien por cien los efectos de las vacunas, pero sí nos tenemos que fiar de los médicos, lo que sí sabemos es el efecto del virus si no estamos vacunamos".

Nadal continúa poniéndose a punto pensando en la próxima temporada, para lo cual reaparecerá en el torneo de exhibición que tendrá lugar en Abu Dhabi del 16 al 18 de diciembre próximos.