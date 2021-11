Mauro Giallombardo y una revelación sobre Guido Falaschi que conmueve al Turismo Carretera

Una de las pérdidas más dolorosas del automovilismo argentino fue la de Guido Fallaschi. El Gordo, como lo llamaban sus amigos, murió el 13 de noviembre de 2011 en Balcarce luego de un múltiple accidente cuando restaba una vuelta para el final de esa competencia que quedó marcada a fuego para los fanáticos del Turismo Carretera.

Aquella tarde, Mauro Giallombardo y Falaschi compartían la primera fila de una carrera clave en la lucha por el campeonato pero nadie imaginó lo que sucedería minutos después. Saliendo del puente, Leonel Larrauri (rezagado) pierde el control de su auto, golpea contra la contención de neumáticos y Guido hace una maniobra abrupta para no golpearlo.

Su Ford se sale de pista, pega en las gomas y Guillermo Ortelli, tercero en pista, es el primero en golpear su auto aunque más duro fue el impacto de Néstor Girolami. Los corazones se paralizaron y el piloto de Las Parejas fue trasladado a un hospital, donde se constató su fallecimiento. La carrera la ganó su amigo Mauro, quien reveló detalles de aquel oscuro día.

"Jamás hubiese pensado algo así. Llegué al podio, me subí y festejé. En ese momento, lo veo a Ortelli desde abajo haciéndome señas de que no festeje más y no entendía por qué, qué era lo que había pasado. De hecho, le pregunté: '¿Por qué no querés que festeje?", comentó Giallombardo en el programa especial de Vamos A Revisar (VAR) de TyC Sports.

"Me acuerdo tantas cosas porque es difícil hablar de mi primer victoria, que en realidad para mi no lo fue. Para mi ese día se murió un amigo", agregó Mauro que luego reveló cómo fue la última charla que tuvieron: "Me acuerdo que antes de largar, se arrima a mi auto y me dice: 'Esta noche te espero en un boliche', que en ese momento estaba recontra de moda, que se llamaba Esperanto".

"Y me dice: 'Te espero en Esperanto para festejar mi segunda victoria'. Y le digo: 'Esta carrera no la ganas vos, gordo. Esta carrera la gano yo'", contó quien, años después, sufrió un grave accidente tras chocar de frente contra un micro en Villa La Angostura.