El golazo viral del nene salteño que la rompe en Barcelona y ya lo comparan con Messi

Tiene apenas 7 años, pero ya es un fenómeno mundial de la mano de las redes sociales. Es que en los últimos días marcó un golazo maradoniano con la camiseta del Barcelona, club en el que juega en las divisiones infantiles, y rápidamente aunque a su familia no le guste, lo empezaron a comparar con Lionel Messi.

Se llama Pedro Juárez, nació en Salta y desde el año pasado vive en la Ciudad Condal junto a sus papás, Gonzalo y María Agustina Monti, quienes se conocieron en Buenos Aires, cuando el niño tenía dos años se mudaron a EEUU y a mediados del año pasado se instalaron en España.

Según relata el diario El Tribuno, de Salta, empezó a jugar en el Atletic San Just, un club de barrio, donde fue detectado por reclutadores del Barcelona que rápidamente se contactaron con la familia para ficharlo.

"Las comparaciones no me gustan, pero es fanático de Messi, duerme con la foto de Messi, con una pelota de Messi, y cuando llega al Barcelona estaba muy ilusionado porque iba a ver a Messi, fue una desilusión que se haya ido al PSG, sin embargo él sueña con conocerlo personalmente, Messi es todo para Pedro", aseguró su papá.

Aún no hay ningún contrato firmado, pero sí mucha expectativa. Gonzalo Juárez agrega que "en la Ciudad Deportiva son muy cautos, no les gusta comparar, pero entre chiste y chiste hablan de algunas cositas de Pedro que se parecen a la técnica de Leo. No es para hacerse la cabeza, esto es un proceso muy largo, pero hay un proyecto alrededor de él".

"Soy de Boca", responde automáticamente Pedro cuando le consultan de qué equipo es, aunque su papá aclara que "desde que conoció a Messi ama al Barcelona. Fue su tío, que está en Salta, el que lo hizo hincha de Boca".