La cuenta pendiente del ex jugador de la Selección argentina que significó una frustración en su carrera

Andrés Nicolás D'Alessandro tuvo una gran carrera en la que pasó por varios clubes de Europa, además de River Plate e Inter de Porto Alegre, en donde es muy querido por todos los hinchas. El Cabezón habló en ESPN y repasó toda su carrera, en particular sobre la asignatura pendiente que le quedó por cumplir.

"El punto negro de mi carrera es no haber podido jugar un mundial para la Selección Argentina. La verdad que es lo que me ha faltado. He jugado varios torneos con Argentina y nunca se me dio", manifestó.

Sobre las chances concretas que tuvo en sus procesos como seleccionado, contó: "En 2006 la salida de Marcelo cambió todo lo que se había construido en ese momento tanto en las Olimpiadas como la Copa América 2004, que él sale después de haber ganado en Atenas". Y agregó: "Me veía un poco más cerca en 2010, por el momento que viví yo en el Inter, por haber ganado la Libertadores y haber sido elegido el mejor jugador de América".

"Nosotros queremos estar siempre, pero es una espina que va a quedar, y la verdad que para mi carrera fue una frustración grande por no haber podido estar"