España ganó, lidera su grupo y quedó al borde de la clasificación

España pasó a liderar el grupo B de las Eliminatorias de Europa para el Mundial de Qatar 2022 al vencer hoy de visitante a Grecia por 1 a 0 y aprovechar la caída de Suecia, ahora su escolta y al que recibirá el domingo en la última fecha.



El único gol de los españoles lo anotó Pedro Sarabia, de tiro penal, a los 26 minutos del primer tiempo en el Olímpico de Atenas.



Con la victoria, España pasó a liderar el grupo con 16 unidades, uno más que Suecia, que perdió 2-0 en su visita a Georgia.



El domingo desde las 16.45, hora argentina, España recibirá a Suecia. Estará en juego la clasificación directa a Qatar 2022.



Una situación similar se da en el grupo A: Portugal no pudo pasar del empate sin goles en su visita a Irlanda y quedó en la cima de la tabla junto con Serbia, que tuvo fecha libre y al que también recibirá el domingo, en el mismo horario.



Para el encuentro, los portugueses no podrán contar con su experimentado defensor Pepe, ex Real Madrid, hoy expulsado.



Y lo mismo en el grupo H: Rusia (22) y Croacia (20) "aplastaron" en sus partidos (6-0 a Chipre y 7-1 a Malta, respectivamente), y definirán al ganador del pasaje a Qatar en la última fecha, el domingo, en un choque entre ambos. Serán locales los croatas.



La restante nota saliente de la jornada la dio Alemania, clasificado desde la jornada pasada como Dinamarca, al golear 9 a 0 a Liechtenstein. Anotaron Sané (dos), Muller (dos), Gundogan, tiro de penal, Reus, Baku y dos en contra, Kaufmann y Goppel.



En este grupo, el J, Armenia, con los nacionalizados Lucas Zelarayan y Norberto Briasco de titulares, perdió las chances de pelear por el pase al repechaje al empatar sin goles con Rumania.



Los primeros de cada grupo accederán directamente a Qatar 2022. Los segundos irán a los playoffs.