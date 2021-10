Mbappé sorprendió al mundo con una frase sobre Messi

Mbappé concedió una entrevista a L'Équipe donde comentó todo lo que rodea la actualidad del PSG, su discusión con Neymar, la llegada de Messi y como no, también de su petición de traspaso en verano con el ya famoso: "pedí irme en julio". A su vez, afirmó que le sorprendió muchísimo su fichaje.

Para el delantero galo fue una gran sorpresa el fichaje de Messi, ya que nunca se esperaba que saliera del Barça: "¡Nunca lo imaginé viniendo aquí! Es uno de los pocos jugadores que puse en un cartel de "imposible que juegue con él". Para mí, nunca se iba a ir de Barcelona. Saboreo cada momento junto a él. No debemos olvidar nunca que sigue siendo un privilegio".

Sobre jugar con el astro argentino, afirmó lo siguiente: "No hay problema, es una jerarquía establecida. Yo acepto correr cuando Messi esté caminando, ¡no hay problema! ¡Es Messi, de todos modos!".

La llegada de Messi hace que el delantero galo tenga que ocupar otras posiciones, moverse diferente y adaptarse al nuevo juego, pero él afirma estar encantado con el astro argentino: "Siempre he dicho que quería jugar con grandes jugadores, así que este año estoy servido. Cuando juegas con grandes jugadores, tienes que hacer concesiones. Ya no eres el único gran jugador. Ya no eres tú solo, eres tú y el resto".

"Messi ama el fútbol"

Del argentino también explicó: "Es alguien que ama el fútbol. Habla con todo el mundo, trata de encajar a su manera, aunque sea un poco tímido. Pero en el campo, no es tímido. Con Neymar fue algo parecido cuando llegó. Fue extraordinario. Pero Messi es otra cosa. Es increíble pensar que la única otra camiseta que lleva, además de la del Barcelona, es la del PSG. Tenemos que darnos cuenta de que esto es algo extraordinario".

Enfado con Neymar

Sobre un terreno de juego, la tensión es mucho mayor, y así lo reconoció Mbappé: "Sí, sí, lo dije. Ahora, estas son cosas que pasan todo el tiempo en el fútbol. Simplemente no tiene por qué quedar algo. Por eso, inmediatamente después, dada la repercusión, lo hablé con él. Ya hemos intercambiado muchas palabras así en el pasado y seguirá, porque queremos ganar, pero no debe haber cierto resentimiento. No hay ninguno porque respeto al jugador y al hombre y admiro lo que es. Pero ahora, no estaba contento con un pase. Un día me pasó a mí también, lo hice no pasó y no estaba contento. Pero no hay problema".