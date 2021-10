Messi rompió el silencio con una confesión que sacude Barcelona

Desde que se fue de Barcelona, son muchos los hinchas que sueñan con volver a ver a Lionel Messi de regreso. Su caótica salida, sumado al confuso presente deportivo del equipo, hace que el mundo culé siga ovacionando al astro argentino que brindó una entrevista al diario Sport donde fue consultado al respecto y respondió con una sentida confesión.

"Sí. Siempre lo dije que me encantaría poder ayudar al club en lo que pueda ser útil y pueda sumar y ayudar a que el club esté bien. Me encantaría ser secretario técnico en algún momento. No sé si va a ser en el Barcelona, o no. O si va a ser de otra manera", expresó.

Y agregó: "Si está la posibilidad, de me gustaría volver a aportar en lo que pueda porque es el club que amo y me encantaría que siga estando bien, que siga creciendo y que siga siendo uno de los mejores del mundo". La entrevista completa se publicará en las próximas horas.