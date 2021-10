Turismo Carretera: la sincera reflexión de un histórico sobre la llegada de Toyota

Cuando se habla de Dodge, automáticamente aparece el nombre de Jonatan Castellano. El de Lobería es el máximo referente de la marca en el Turismo Carretera y es el único representante de la terminal estadounidense en la Copa de Oro que este fin de semana disputará su tercera fecha en el autódromo de Viedma.

El Pinchito es palabra autorizado para hablar de la actualidad de la categoría y se refirió a la llegada de Toyota con una reflexión sin filtro: "Obviamente me sorprendió. Fue una noticia chocante porque uno está acostumbrado a las 4 marcas y los 4 modelos que conocemos. Hasta que no la veamos en la pista, no sabremos cómo será la convivencia con los 4 modelos tradicionales".

"Siempre se hablaba de la posibilidad de renovar los modelos actuales. Pero nunca se nos cruzó por la cabeza que se sumara una quinta marca. No deja de ser una sorpresa y la noticia del año. Pienso que quieren lo mejor para el TC. Y si no se hacen las cosas bien, no creo que sea malo dar un paso para atrás. Y si hacen las cosas bien, bienvenido sea", agregó en diálogo con Solo TC.

Y cerró: "Hay que ver cómo lo tomaría el público. Yo me crié con estos modelos y la renovación siempre la veía en el Súper TC2000 o el Top Race…Si Toyota quiere entrar, eso indica que indudablemente el TC está haciendo las cosas bien, supongo". Castellano marcha noveno en la Copa y ya tiene la victoria que lo habilita a ser campeón.