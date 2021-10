Valentino Rossi no olvida y cargó con dureza contra Marc Márquez

El legendario piloto italiano Valentino Rossi, quien está corriendo su temporada final en el MotoGP, brindó una entrevista en su país al programa Le Iene (Las hienas), la versión italiana de CQC, en la que repasó su trayectoria y lanzó una dura acusación contra el español Marc Márquez.

Il Dottore repasó el Mundial 2015 de la categoría reina, en la que fue subcampeón de Jorge Lorenzo por apenas cinco puntos de diferencia, y allí disparó contra el oriundo de Cervera, con quien tuvo varios cruces picantes a lo largo de toda esa temporada.

"Del 2015 guardo muy malos recuerdos porque tuve otra gran batalla con Lorenzo y tuve algunos problemas con Marc que me hicieron perder", comenzó diciendo Rossi, quien además aseguro que "nunca antes se había visto a un campeón correr para hacer perder a otro y no para ganarle".

"Lamento el no haber conseguido los diez títulos mundiales. En Valencia cometí un error y me caí, pero esto me dolió más. Es lástima enorme porque no me lo esperaba y desde entonces no ha vuelto a ser igual", agregó al respecto Valentino.

Finalmente, al ser consultado sobre su futuro, aseguró que "estoy listo para el retiro. Seguiré siendo un piloto, competiré con coches el próximo año, así que seguiré en pista. De lo contrario me aburriría mucho. Correré con coches GT, en campeonatos de Resistencia, pero todavía no sé en cuál".