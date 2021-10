Máxima preocupación por la salud de Julio Falcioni

La ausencia de Julio Falcioni en el banco de suplentes de Independiente (venció a Unión por 1 a 0 en el marco de la fecha 18 de la Liga Profesional) no pasó desapercibida. Fue el propio DT quien luego contó los motivos.

Falcioni tuvo que ver el encuentro desde su casa debido a un cuadro febril y a un principio de neumonía. Su reemplazante en el campo de juego fue Omar Piccoli.

"Estuve concentrado con el equipo. Pasa que hace tres días estaba con fiebre. Me llevaron a hacerme una tomografía, dio que tenía un principio de neumonía. Me dieron antibióticos", explicó Falcioni en una entrevista con Jugador 23 luego del triunfo. Y agregó: "Estoy con fiebre, me sube y tengo que tomar la medicación. Espero que no pase a mayores. Estoy con corticoides y antibióticos".

En ese mismo sentido, la cuenta oficial de Independiente compartió el parte médico del entrenador. "Julio Falcioni, que se encontraba cursando un síndrome gripal (con hisopado para COVID-19 negativo) sufrió una complicación que derivó en una sobreinfección pulmonar. Por esa razón, está bajo tratamiento médico y reposo en su domicilio", explicaron desde el club.