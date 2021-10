Fórmula 1: sin pelos en la lengua, Carlos Sainz escupió su bronca contra Ferrari

El piloto español Carlos Sainz terminó el Gran Premio de Estados Unidos con mucha frustración ya que una vez más, como ya le ocurrió en Silverstone, Hungría y Turquía, los incesantes errores en boxes lo perjudicaron y no ocultó su malestar, expresando duras palabras.

Durante la vuelta 30, Sainz hizo su segunda parada antes de Ricciardo, al que tenía entre ceja y ceja para quedar quinto, pero la escudería no estuvo fina, demoró el cambio de neumáticos y dejó sin chances al español de escalar posiciones. El español tuvo que salir a fondo y gastó demasiado sus neumáticos, quedando a merced de Bottas, quien lo terminó pasando y así cerró la carrera en el séptimo lugar.

"Otro pit-stop malo no me permitió hacer el undercut a Ricciardo. Conseguí apretar a Ricciardo, pero con el calor que hace, la rueda se sobrecalentaba y no podía seguir apretando", comenzó quejándose, y agregó que "lo que nos ha costado ha sido el pit-stop malo, que no hemos podido completar un undercut que estaba prácticamente hecho con uno decente. El caso es que ya son dos o tres muy seguidos, pero bueno, es lo que hay", añadió.

Por su parte, Mattia Binotto, jefe de Ferrari, reconoció que "hubo un error en el pit-stop y se perdió todo el tiempo cuando se aspiraba al undercut sobre Ricciardo. McLaren reaccionó y recuperó, y el mal pit-stop nos costó el puesto con Ricciardo pero también con Bottas".