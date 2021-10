¿A qué hora juegan los Denver Nuggets de Facundo Campazzo en la NBA?

Una nueva jornada de la NBA tendrá protagonismo argentino. Es que Facundo Campazzo y Leandro Bolmaro tendrán acción esta noche, cada uno con sus respectivos equipos.

Los Denver Nuggets de Campazzo se medirán ante Cleveland con el objetivo de extender su gran comienzo en esta nueva temporada, ya que vienen de vencer a Phoenix Suns por 110-98 y a San Antonio Spurs por 102-96. El encuentro se jugará desde las 22 (hora de la Argentina), en el Ball Arena de la ciudad perteneciente al estado de Colorado.

Por su parte, Minnesota Timberwolves, el equipo de Bolmaro, recibirá a New Orleans Pelicans desde las 21 en el Target Center de Minneapolis, con la misión de sumar una nueva victoria en el torneo, luego de derrotar a Houston Rockets por 124-106 y al mismo rival de hoy por 96-89.

La agenda completa del día

20.00 - Charlotte Hornets vs. Boston Celtics (NBA League Pass)

20.00 - Indiana Pacers vs. Milwaukee Bucks (NBA TV)

20.30 - Atlanta Hawks vs. Detroit Pistons (NBA League Pass)

20.30 - Brooklyn Nets vs. Washington Wizards

20.30 - Toronto Raptors vs. Chicago Bulls

20.30 - Miami Heat vs. Orlando Magic (DirecTV GO, DirecTV Sports 2)

21.00 - Minnesota Timberwolves vs. New Orleans Pelicans

22.00 - Denver Nuggets vs. Cleveland Cavaliers

23.00 - Los Angeles Clippers vs. Portland Trail Blazers (NBA League Pass)