A qué hora y cómo ver en vivo Huracán-San Lorenzo, el clásico inglés, Gabriel Deck en la NBA y más

La agenda de los televisados para este domingo viene bien cargada, con un menú variado y para todos los gustos. Habrá clásico en la Liga Profesional entre Huracán y San Lorenzo, mucho fútbol de Europa, MotoGP y Fórmula 1 para los amantes del mundo tuerca.

Entre los destacados del día, el clásico inglés entre Manchester United y Liverpool y el derby italiano entre Inter y Juventus prometen mucho. Y en el cierre de la jornada, como frutilla del postre, la NBA, con la presentación de Gabriel Deck, uno de los tres argentinos en la mejor liga del planeta, y sus Oklahoma City Thunder enfrentando a Philadelphia.

La agenda completa

Liga Profesional

15:45 Colón vs Estudiantes LP ESPN / FOX SPORTS PREMIUM / TV PÚBLICA

15:45 Godoy Cruz vs Banfield TNT SPORTS

18:00 Huracán vs San Lorenzo FOX SPORTS PREMIUM / TNT SPORTS

20:15 Vélez vs Boca TNT SPORTS

Serie A

07:30 Atalanta vs Udinese ESPN

10:00 Fiorentina vs Cagliari STAR +

10:00 Hellas Verona vs Lazio STAR +

13:00 Roma vs Napoli STAR +

15:45 Inter vs Juventus ESPN 2

Ligue 1

08:00 Niza vs Lyon ESPN 3

15:45 Olympique de Marsella vs PSG ESPN

La Liga

09:00 Sevilla vs Levante DIRECTV SPORTS / 1610

11:15 Barcelona vs Real Madrid ESPN

13:30 Betis vs Rayo Vallecano ESPN 3

16:00 Atlético Madrid vs Real Sociedad DIRECTV SPORTS / 1610

Premier League

10:00 Brentford vs Leicester ESPN 3

10:00 West Ham vs Tottenham STAR +

12:30 Manchester United vs Liverpool ESPN 2

Bundesliga

10:30 Colonia vs Bayer Leverkusen ESPN 2

Primera Nacional

15:10 Quilmes vs Chicago TYC SPORTS

NBA

17:00 Brooklyn Nets vs Charlotte Hornets NBA LEAGUE PASS

20:00 Houston Rockets vs Boston Celtics NBA TV

20:00 New York Knicks vs Orlando Magic NBA LEAGUE PASS

20:00 Oklahoma City Thunder vs Philadelphia 76ers NBA LEAGUE PASS

22:00 Sacramento Kings vs Golden State Warriors NBA LEAGUE PASS

22:30 Los Angeles Lakers vs Grizzlies NBA LEAGUE PASS

NFL

14:00 Red Zone ESPN Extra

21:00 Seahawks vs Saints ESPN 2

TC 2000

10:00 Carrera TYC SPORTS

MotoGP - Italia

05:45 Carrera ESPN 2

Eredivisie

09:30 Cambuur vs Feyenoord ESPN Extra

11:45 Ajax vs PSV STAR +

Superbike Argentino

10:00 Carrera TYC SPORTS

Tenis - Challenger de Buenos Aires

13:00 Final TYC SPORTS

Liga MX

14:00 Pumas UNAM vs Club Tijuana DIRECTV SPORTS / 1614

Fórmula 1 - Gran Premio de Estados Unidos

16:00 Carrera ESPN 3

Federal A

16:20 Gimnasia y Tiro vs Defensores DEPORTV

18:00 Cipoletti vs Sol de Mayo DIRECTV SPORTS / 1610

Futsal - Copa de Oro

18:30 Final DEPORTV

MLB

20:30 Braves vs Dodgers ESPN 3