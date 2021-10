Los socios del Barcelona exigieron a Laporta la verdad sobre Messi y esto fue lo que respondió

Este sábado se realizó la asamblea de socios compromisarios del Fútbol Club Barcelona y, al finalizar la misma, el presidente Joan Laporta dialogó con tres socios de la institución que expusieron su desconcierto y malestar por la salida de Lionel Messi, exigiendo saber la verdad de un sacudón que aún nadie puede creer.

"No teníamos margen salarial", comenzó argumentando el mandatario, quien agregó que "con el resultado de la auditoría constatamos que la herencia recibida no era buena".

"Para encajar a Messi teníamos que aceptar una operación con un fondo de inversión que se llama CVC, nos lo dijo La Liga. No la podíamos aceptar tal y como estaba formulada. Messi no podía esperar más y entendió que era el momento de no continuar", agregó Laporta.

Ante esto, uno de los socios planteó la posibilidad de desde que el argentino envió el burofax pidiendo su salida, en 2020, ya tenía todo cerrado con el Paris Saint-Germain, y el presidente del Barça comentó que "el entorno de Leo me aseguró, y me lo creo, que no tenían nada hecho: él solo quería continuar en el Barça".

Finalmente, Laporta hizo un último comentario sobre el mejor del mundo al destacar que "me quedo con que lo hemos disfrutado mucho: desde los 16 hasta los 34" y cerró con que "este momento tenía que llegar tarde o temprano, lamentablemente ha sido ahora, quizá un par de años antes de lo esperado".