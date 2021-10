El capitán del PSG reveló cómo vivió el equipo el escándalo de Icardi

El delantero argentino del PSG, Mauro Icardi, fue noticia durante toda la semana por temas extrafutbolísticos, ya que protagonizó una pelea con su esposa y representante, Wanda Nara, que dio de qué hablar por varios días y por la cual el jugador se perdió el partido ante el Leipzig por la Champions League. Este sábado, el capitán del equipo, Marquinhos, contó cómo se vivió la situación en el plantel.

El brasileño habló con el diario francés Le Parisien y allí describió las responsabilidades que tiene en el equipo como capitán. "Trato de prestar atención a lo que pasa fuera del fútbol, a los entrenamientos. Cuando eres capitán tienes que abrir un poco más tu horizonte y estar atento a los que se retiran, se quedan en su rincón, viven mal el hecho de jugar menos. Incluso en el plantel, trato de saber cómo es la gente".

Marquinhos, capitán del PSG.

Y allí se refirió a lo sucedido con Mauro Icardi, quien había sido titular frente a Angers el viernes 15 de octubre y luego se ausentó a los entrenamientos siguientes hasta quedar afuera de la convocatoria para el partido contra los alemanes.

"El caso de Mauro es un poco especial, no me corresponde a mí venir y hablar de él", comenzó diciendo Marquinhos, quien agregó que "en el vestuario intentamos mantener un ambiente positivo. Lamentamos que no esté disponible y mentalmente bien para estar con nosotros en el campo. Lo extrañamos".

Finalmente, este sábado habló en conferencia de prensa el entrenador del PSG, Mauricio Pochettino, y aseguró que Icardi "va a estar en el grupo" este domingo para enfrentar en el clásico al Olympique de Marsella, aunque no se sabe si será titular.