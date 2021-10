La frase de Xavi que sacude a todo Barcelona

Contra todos los pronósticos, Ronald Koeman se mantiene en su cargo como entrenador de Barcelona. El conjunto catalán atraviesa una gran crisis económica y deportiva que se acentuó con la salida de Lionel Messi, por lo que los rumores sobre la salida del DT han sido moneda corriente.

"Mi idea es entrenar al Barcelona. Es mi sueño".

En cada oportunidad, entre la danza de nombres que sonaron para reemplazarlo, apareció el de un viejo conocido: Xavi Hernández, quien quedó en la historia grande del Barcelona como jugador y quien se desempeña como entrenador desde 2019.

Ahora, una frase del propio Xavi en una entrevista al medio 20 minutos sacudió al Barcelona. "Mi idea es entrenar al Barcelona. Nunca lo he escondido, es mi objetivo y mi sueño", lanzó el DT del Al Sadd catarí.

"No sé si sucederá o no, si me necesitarán o no, pero por el momento estoy feliz de estar en Al-Sadd y muy orgulloso de ello. Si llega alguna oferta, se evaluará y luego intentaremos decidir, pero por el momento estoy muy feliz aquí", explicó luego.

En otro orden, Xavi destacó su vida en Qatar: "Creo que mi relación con Qatar y la familia real será para siempre porque me han tratado muy bien. Me han brindado mucho cariño y respeto. Me siento muy valorado y eso no se olvida. Soy una persona agradecida y creo que Qatar me ha ayudado a mí y a mi familia de muchas maneras. Es una relación que durará para siempre. Mis hijos nacieron aquí en Qatar, mi esposa está encantada aquí y todos estamos muy felices".