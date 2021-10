¿Palito al PSG? El picante posteo que Cristiano Ronaldo borró

Cristiano Ronaldo fue clave en el triunfo del Manchester United y su euforia le jugó una mala pasada. El portugués, autor del tercer gol ante Atalanta, agarró el celular apenas terminó el encuentro y realizó un picante posteo con una frase que el París Saint-Germain utiliza a menudo y que se viralizó cuando llegó Lionel Messi: "Ici c’est París".

"This is United" (Esto es United), escribió el "7" junto con una foto del festejo. En segundos la publicación comenzó a moverse por las redes sociales y el astro portugués decidió, llamativamente, cambiarla por un texto más largo: "El Teatro de los Sueños está en llamas! ¡Estamos vivos! ¡Unidos y nunca nos damos por vencidos! ¡Esto es Old Trafford!".

Este miércoles, además, se convirtió en el jugador con más presencias en torneos UEFA tras superar al arquero español Iker Casillas. El delantero llegó a los 187 partidos, mientras que el portero español registraba 186. En total, Cristiano lleva 183 en la Copa de Europa, 2 en la Copa UEFA y 2 en la Supercopa de Europa.

Los otros récords de Cristiano Ronaldo a nivel europeo