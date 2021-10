Djokovic, del anuncio que celebra el tenis mundial a las críticas contra el Abierto de Australia

El tenista número uno del mundo, el serbio Novak Djokovic, anunció este martes qué torneos disputará hasta que finalice el presente año, por lo que los amantes del tenis podrán disfrutarlo en varios torneos, a la vez que lanzó críticas hacia el Abierto de Australia y puso en duda su participación en el primer Grand Slam de la temporada 2022.

En declaraciones a la prensa de su país, Nole anunció que hasta fin de año jugará el Masters 1000 de París, las Finales ATP en Turín y la Copa Davis, todas citas que tendrán lugar en noviembre. "Esta es por ahora mi agenda hasta el fin de la temporada", dijo Djokovic este martes al diario deportivo Sportski Zurnal.

Djokovic aún no ha decidido si participará en el Abierto de Australia, en Melbourne, en enero de 2022, torneo que ganó en nueve ocasiones, ya que todavía se desconocen las condiciones de participación por la pandemia de la covid-19. "Habrá bastantes restricciones, igual que este año, no creo que vaya a haber algo muy diferente con respecto a lo conocido", declaró Djokovic.

El tenista serbio recordó que en la pasada edición un gran problema era que aquel jugador que en el avión a Australia estuviera sentado al lado de una persona que diese positivo por coronavirus, tenía que pasar 14 días en cuarentena, indistintamente de si estaba o no vacunado.

"Para un jugador profesional, estar en ese tipo de cuarentena sin posibilidad de salir del cuarto no se puede esperar que juegue a buen nivel. Aún peor es el aumento del riesgo de lesiones", argumentó, por lo que consideró que si se mantiene esa condición "muchos jugadores lo pensarán bien si ir o no", aunque indicó que su deseo es participar en ese Grand Slam y que está muy motivado para jugar allí.

Finalmente, Djokovic criticó a los medios de comunicación que alientan "pánico y miedo" en las sociedades con conjeturas sobre si una persona se ha vacunado o no. "Cualquier cosa que contestes, 'sí', 'no', 'tal vez', 'no sé', 'estoy reflexionando', lo van a abusar. No quiero participar en esas discordias", dijo el tenista, quien indicó que por eso nunca ha pensado revelar su situación en ese sentido.